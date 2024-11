Presentato un documento programmatico orientato sulla trasformazione della scuola in un vero momento formativo della persona, da realizzare superando il concetto delle classi di studenti e introducendo un contatto con la natura ed un'autonomia del calendario delle lezioni

Organizzato dal meetup “Cosenza e Oltre” si è svolto a Cosenza un convegno sul tema “Cambiare la scuola si può”, con la partecipazione dei parlamentari del Movimentio 5 Stelle Silvia Chimienti, Luigi Gallo, Maria Marzana, Simone Valente e Nicola Morra. Nel corso dell’iniziativa è stato presentato un documento programmatico orientato sulla trasformazione della scuola in un vero momento formativo della persona, da realizzare superando il concetto delle classi di studenti e introducendo un contatto con la natura ed un'autonomia del calendario delle lezioni. «Immaginiamo una scuola in cui gli insegnanti siano innanzitutto educatori – ha detto Silvia Chimienti - e che instillino l'amore per la conoscenza e questo è un processo molto lungo».

Secondo Luigi Gallo «la buona scuola ha agito su tre punti, facendo in modo che i dirigenti fossero in concorrenza tra di loro per accaparrarsi gli studenti sulla piazza, che i docenti fossero in concorrenza tra di loro per avere il bonus del merito e che gli studenti fossero in concorrenza tra di loro per le borse di studio. Però non bisogna lasciare nessuno indietro - ha ribadito - e noi cerchiamo di costruire questo modello ispirato ai tanti sistemi virtuosi che in Italia ci sono - ha concluso Gallo – rappresentati dalle tante scuole in grado di proporre un’offerta innovativa in linea con le esigenze dei giovani contemporanei».

Salvatore Bruno