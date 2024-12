Il progetto che ha visto i bimbi che frequentano l'Istituto Rita Levi Montalcini trasformarsi in piccoli artigiani per sostenere i piccoli pazienti del reparto di Neurochirurgia infantile del Policlinico Gemelli di Roma

Anche quest’anno, l’Istituto Omnicomprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia si è reso protagonista di un’iniziativa che unisce creatività, impegno e un profondo senso di solidarietà: il mercatino solidale di Natale del progetto Per... Donarsi.

Un progetto speciale, che ha avuto come referente l’insegnante Rosita Berlingò, supportata con dedizione da tutto il corpo docente della scuola primaria e che ha visto gli alunni delle classi, dalla prima alla quinta, trasformarsi in piccoli artigiani per un nobile scopo. Ogni bambino ha realizzato con cura e fantasia oggettini decorativi e manufatti natalizi, messi in vendita per raccogliere fondi destinati alla Federazione Gene, una Onlus con cui Filadelfia ha costruito un legame speciale grazie alla Stracittadina Filadelfiese, la manifestazione ludico-sportiva capace di coniugare sport, solidarietà e impegno sociale.

E proprio tanti, tantissimi di quei bambini che d’estate riempiono di energia contagiosa le strade della cittadina, in occasione del Natale hanno abbracciato con altrettanto entusiasmo e fantasia, l’iniziativa della scuola di continuare a sostenere le esigenze dei piccoli pazienti del reparto di Neurochirurgia infantile del Policlinico Gemelli di Roma, aiutando le famiglie ad affrontare l’iter terapeutico e promuovendo la ricerca scientifica sulle patologie d’interesse neurochirurgico pediatrico.

Un laboratorio di creatività e valori

Il progetto Per… Donarsi non si è limitato alla realizzazione di manufatti, ma ha insegnato ai bambini valori fondamentali come la solidarietà, la collaborazione e il rispetto per l’ambiente. Ogni fase, dalla progettazione alla creazione, è stata un’occasione per stimolare la fantasia e imparare a lavorare insieme.

Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa spiccano: il potenziamento delle metodologie laboratoriali, il rafforzamento del legame tra scuola e territorio, la valorizzazione di atteggiamenti solidali e la sensibilizzazione sull’importanza del riciclo.

Un legame forte tra scuola, famiglia e comunità

Il successo del mercatino solidale di Filadelfia è stato reso possibile grazie all’instancabile impegno del gruppo di lavoro formato dalle insegnanti: Giuseppina Bilotta, Anna Maria Barbieri, Anna Bova, Barbara Campisano, Cinzia Della Porta, insieme alle colleghe dei plessi di Francavilla: Maddalena Niesi, Caterina Grasso, Laura Fuscà e Montesoro: Angelina Milidoni e Stefania Prostamo. È stata altrettanto preziosa la partecipazione delle famiglie, che hanno dimostrato entusiasmo e generosità. La dirigente scolastica, professoressa Maria Viscone, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando quanto sia importante vedere il sorriso dei bambini come ricompensa di un lavoro condiviso.

Anche l’Associazione Filadelfia Nostra ha contribuito, donando alcune creazioni per arricchire il mercatino, confermando ancora una volta la sinergia tra le realtà locali.

Perché sostenere la Federazione Gene

La scelta di devolvere il ricavato alla Federazione Gene si inserisce in una tradizione di solidarietà radicata nel territorio. Da ottobre 2023, infatti, grazie ai fondi raccolti negli anni con la Stracittadina Filadelfiese, questa Onlus ha dato vita al progetto Gene in Movimento, che offre visite pediatriche gratuite a Filadelfia, ad opera degli specialisti del Policlinico Gemelli di Roma.

Grazie al contributo della comunità e alla dedizione dei medici, ogni mese vengono organizzate giornate di prevenzione neurochirurgica pediatrica che coinvolgono bambini provenienti non solo da tutta la Calabria, ma anche da Puglia, Sicilia e Basilicata, garantendo così continuità a un progetto che rappresenta un esempio di concreta cittadinanza attiva e sostegno alle famiglie in difficoltà.

Il ricavato del mercatino solidale di Natale della scuola primaria di Filadelfia contribuirà a completare l’acquisto di un sistema ecografico ad altissima definizione per i tumori cerebrali infantili.

Un Natale che lascia il segno

Il mercatino solidale di Natale non è solo un momento di festa, ma un’autentica lezione di educazione civica. Attraverso piccoli gesti, i bambini hanno appreso che la solidarietà non conosce età e che ogni azione, per quanto semplice, può contribuire a gettare le basi per un mondo migliore.

Questa iniziativa non è solo un ponte tra scuola e territorio, ma un vero motore di cambiamento, dove la creatività e il cuore dei più piccoli si trasformano in un aiuto concreto per chi ha bisogno.

I ringraziamenti della Federazione Gene

Un grazie speciale dal prof Tamburrini (responsabile del reparto di Neurochirurgia Pediatrica della Fondazione Gemelli e presidente della Federazione Gene), dalla responsabile della Federazione Gene, Camilla Zanetti, e dal vice presidente della Federazione Gene, Davide Gianpà.