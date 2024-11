L’accordo vede insieme i dipendenti municipali dell'Ufficio Ambiente, gli ispettori ambientali volontari e il personale del Comando Stazione del capoluogo del Pollino

Combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. E' l'obiettivo di un accordo tra l'Amministrazione comunale di Castrovillari e il Corpo Forestale dello Stato. A darne notizia è l'assessore Pasquale Pace. Il protocollo d'intesa, spiega, «vede insieme, per il controllo dell'Area, i dipendenti municipali dell'Ufficio Ambiente, gli ispettori ambientali volontari e il personale del Comando Stazione del capoluogo del Pollino, il quale ha elevato sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro in sole due settimane di attività».

«A questo proposito - spiega Pace- è stato svolto un capillare servizio attraverso appostamenti, ispezioni e vigilanza continua dei luoghi, oggetto proprio di abbandono, alcuni dei quali posti anche sotto video-sorveglianza. L’attività ha permesso di risalire ad alcuni trasgressori, sanzionandoli».