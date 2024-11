Catanzaro è tra le 79 città italiane destinatarie di un finanziamento per il potenziamento della resilienza cyber del Comune a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Cybersecurity”. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha diffuso l’esito dell’istruttoria sulle domande pervenute: il progetto presentato dal Comune di Catanzaro, dopo l’approvazione della Giunta il 25 marzo scorso, è stato ritenuto meritevole dell’intera somma richiesta, 1,45 milioni di euro. Grazie a questo finanziamento, Catanzaro - è scritto in una nota del Comune - sarà tra le prime città calabresi a dotarsi di una specifica unità operativa per la Cyber sicurezza con proprio personale interno.

Gli interventi previsti dal progetto - è spiegato nella nota - riguardano la definizione di una nuova governance e di una nuova programmazione cyber con coordinamento, supervisione e gestione integrata secondo il più recente orientamento di un modello collaborativo della cybersecurity; un’attenta gestione del rischio cyber e della continuità operativa e l’implementazione di un piano per garantire la capacità di resistenza di funzioni e servizi critici in caso di eventi avversi; la gestione e la risposta agli incidenti di sicurezza; l’aggiornamento del sistema di gestione delle identità digitali e della definizione dei permessi di accesso alle risorse; un ampliamento della sicurezza delle applicazioni, dei dati e delle reti.

«L’istruzione di questo progetto risale ai mesi scorsi e all’ottimo lavoro che gli uffici hanno condotto insieme al mio predecessore nel settore, Giorgio Arcuri – ha spiegato il neoassessore Vincenzo Costantino, che tra le deleghe recentemente ricevute dal sindaco Nicola Fiorita ha anche quella alla Transizione digitale -. Alla struttura comunale e a tutte le persone che hanno lavorato con dedizione vanno i miei complimenti per aver approntato una proposta che ha passato il severo vaglio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: con il finanziamento di questo progetto gettiamo solide basi per un sensibile incremento della qualità operativa e della sicurezza informatica nella gestione dell’enorme mole di dati sensibili che quotidianamente il Comune processa. Questo finanziamento fornisce uno strumento molto importante, perché ci permette di gettare le basi per un accrescimento delle possibilità di costruire una Pubblica amministrazione sempre più capace di erogare servizi digitali ai cittadini, pur garantendo la necessaria protezione ai dati e alle infrastrutture informatiche».