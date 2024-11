Dopo aver dimenticato di includere la giovane nel viaggio di istruzione, adesso la scuola dimentica anche di chiedere scusa

Tra dirigente, personale amministrativo, docenti e famiglie degli alunni, l’istituto comprensivo di Amantea dispone di qualche centinaio di voti potenziali. Un bacino di consensi elettorali a cui guardano, evidentemente con estremo interesse, i candidati in corsa per le amministrative del prossimo 11 giugno. Tanto da non esporsi per timore di perdere qualche preferenza.

Si spiega anche così l’assordante silenzio calato nella cittadina tirrenica, sulla vergognosa vicenda della 14enne disabile esclusa dal viaggio di istruzione in Sicilia. Ufficialmente per una dimenticanza. Adesso la scuola ha dimenticato anche di porgere le proprie scuse. Fatta eccezione per qualche puerile difesa d’ufficio, imprudentemente lanciata su facebook e cancellata poco dopo per l’indignazione provocata tra le persone perbene, sulla vicenda nessuno ha ritenuto opportuno prendere posizione.

Come si ricorderà il 18 maggio scorso la studentessa, frequentante la terza media, recandosi a scuola insieme alla mamma, aveva appreso che i compagni di classe erano partiti per una gita di tre giorni a Palermo appena qualche ora prima. Della vicenda sarebbe stato interessato il Ministero dell’Istruzione.

