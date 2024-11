Partirà dai ballottaggi che hanno decretato i nuovi sindaci di Catanzaro, Acri e Paola la nuova puntata di Prima della notizia, il format condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento Bruno Gemelli, giornalista e scrittore, e Franco Laratta, conduttore e giornalista di LaC Tv. Nella seconda parte spazio invece all'emergenza incendi che già sta interessando la Calabria. Da Reggio Calabria, provincia tra le più colpite negli ultimi giorni, in collegamento Elisa Barresi giornalista del Reggino.

Dopo il tg delle 14, alle 14.30 il direttore Pier Paolo Cambareri intervisterà il segretario regionale del Pd Nicola Irto.