Continua il maltempo soprattutto pomeridiano sulla Calabria anche per la giornata di domani: una goccia fredda con isoterma di -14°C alla quota di 5000m accentuerà l'instabilità su tutta la regione con temporali di forte intensità accompagnati da piogge, grandinate e forti raffiche di vento.

Ecco le previsioni dettagliate

Al mattino avremo piogge lungo le coste tirreniche specie tra catanzarese e reggino dove non si escludono locali temporali; stabile altrove ma con cieli che si manterranno perlopiù parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in deciso aumento su tutte le zone interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con sconfinamenti verso le coste joniche catanzaresi, crotonesi e soprattutto verso quelle reggine con temporali a tratti di forte intensità. Possibili piovaschi anche sul versante jonico settentrionale cosentino e lungo le coste tirreniche cosentine e catanzaresi. Migliora ovunque in serata ma non sono da escludere locali piovaschi su vibonese e reggino tirrenico.

Giornata instabile anche lungo i litorali tirrenici al mattino con possibili piogge su Tropea, Scilla, Pizzo e zone limitrofe; stabile altrove con cieli che si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio piogge diffuse su quasi tutti i litorali specie jonici tra cui Isola Capo Rizzuto, Sellia, Soverato, Roccella Jonica e zone limitrofe con possibili temporali di forte intensità. Piovaschi possibili anche lungo la fascia tirrenica e soprattutto tra Pizzo e Scilla. Migliora ovunque in serata ma non sono da escludere locali piovaschi lungo le coste di Scilla, Tropea e zone limitrofe.

Le temperature

Temperature in ulteriore calo con valori a tratti frizzantini e compresi tra i 26°C e i 28°C lungo le coste joniche, mentre si arriverà massimo ai 25°C su quelle tirreniche. Venti perlopiù variabili ovunque e mari generalmente calmi o poco mossi.