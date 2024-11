Torna il consueto appuntamento con l’informazione live di LaC News24. L’inizio è previsto alle 13 con Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Francesca Lagoteta. Si parlerà del peso del caro bollette per le famiglie calabresi. Ospiti della trasmissione saranno don Giacomo Panizza, della Comunità Progetto Sud e il giornalista Vinicio Leonetti.

Alle 14 appuntamento con il tg giorno di LaC News24.

Alle 14.30, l’approfondimento live su LaC News24 continua con Dopo la notizia condotto dal vicedirettore Enrico De Girolamo. Si parlerà della Guerra in Ucraina e di come il conflitto ha creato spaccature anche nel dibattito pubblico in Italia. Ospiti della puntata di oggi saranno il docente dell’Unical Francesco Aiello e la senatrice Anna Laura Granato, che negli ultimi giorni ha assunto posizioni molto vicine alle ragioni del Cremlino.

La sentarrice, infatti, ha affermato che Putin sta combattendo per tutti una battaglia importante contro quella che ha definito come l'agenda globalista. Parole che le hanno attirato critiche ferocissime e accuse di sostenere apertamente l'invasione dell" Ucraina