Si è conclusa la celebrazione del 50° anniversario di Unindustria Calabria, ospitata all’interno dell’Auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, che ha visto la partecipazione del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. All’iniziativa, che ha celebrato il mezzo secolo di progresso economico e industriale della Calabria, oltre al presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, erano presenti importanti figure del panorama industriale calabrese e nazionale, nonché numerose autorità politiche tra cui: il sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno Wanda Ferro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile.

La celebrazione, aperta dai saluti dal Magnifico Rettore dell’Università “Magna Graecia” Giovanni Cuda, è stata caratterizzata da una serie di interventi sullo sviluppo economico della regione, con esperti del settore che hanno condiviso le loro esperienze e prospettive. Gli interventi hanno affrontato temi rilevanti come l'innovazione tecnologica, la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle imprese calabresi. Nel corso dell’incontro è stato ribadito a più riprese che rafforzare il Sud significa rafforzare l'intero Paese, sottolineando l'importanza della formazione e la responsabilità degli imprenditori nell'implementare i fondi governativi. L'imprenditoria locale, messa in risalto dai diversi relatori, è un pilastro per il rilancio del Mezzogiorno, la quale riveste un ruolo cruciale nel migliorare l'occupazione e favorire lo sviluppo economico. Il settore privato in Calabria deve costituire il punto di innovazione e crescita di un intero territorio, garantendo l'uso efficace dei fondi pubblici e aumentando la competitività della regione sul piano nazionale.

All’evento era presente anche il maestro orafo Michele Affidato, noto per la sua eccellenza nell'arte orafa e per il suo impegno nella promozione della storia e della cultura calabrese in Italia e nel mondo. Al termine della cerimonia, il maestro, alla presenza del presidente Aldo Ferrara ed al direttore Dario Lamanna, ha consegnato al presidente Emanuele Orsini a nome di Unindustria Calabria una delle sue opere più significative: la Maschera d'Argento. Questa scultura, ispirata alla maschera apotropaica greca, rappresenta non solo un capolavoro artistico, ma anche un emblema del periodo magno greco esprimendo la connessione tra tradizione storica e celebrazione dell'eccellenza contemporanea. Nel corso degli anni, Affidato ha avuto modo di consegnare questa prestigiosa scultura a numerose personalità di spicco, sui palcoscenici di tutto il mondo, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione che da sempre rappresenta il suo lavoro.