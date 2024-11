Braccio di ferro tra gli studenti e l’amministrazione comunale che aveva deciso lo spostamento delle scuole di specializzazione per le discipline legali dal campus di Germaneto

È guerra aperta tra gli studenti della scuola di specializzazione per le discipline legali dell’università Magna Grecia di Catanzaro e l’amministrazione comunale. Gli specializzandi hanno infatti promosso una raccolta firma – che conta 106 sottoscrizioni – per opporsi al trasferimento delle lezioni nei locali del complesso monumentale San Giovanni decisa di comune accordo dal sindaco Sergio Abramo e dal rettore Aldo Quattrone. Gli studenti rifiutano uno spostamento, che dovrebbe concretizzarsi entro la fine del mese di marzo, poiché a pochi mesi dalla conclusione delle lezioni.

I rappresentanti degli specializzandi si sono recati nei giorni scorsi nell’edificio che dovrebbe ospitare le lezioni per effettuare un sopralluogo. Al momento risultano ancora in corso i lavori di adeguamento della struttura per adattarle alle esigenze accademiche. Gli studenti contestano la presenza di aule troppo piccole per ospitare i corsi e nessun servizio aggiuntivo (wi fi, segreteria, biblioteca, mensa, aree parcheggio) per limitare i disagi che il trasferimento comporterebbe.

