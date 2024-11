Il Tar non ha disposto alcuna sospensiva sull’iter amministrativo. Rinvio per decisione nel merito a marzo

Nessuna sospensione sull’iter amministrativo per l’affidamento della piscina comunale di Catanzaro. Lo ha deciso questa mattina il Tar Calabria nel corso dell’udienza che avrebbe dovuto decidere sulla sospensiva della gara che l’amministrazione comunale ha affidato all’associazione sportiva Calabria Swim Race. I giudici amministrativi hanno rinviato l’udienza alla trattazione nel merito al 14 marzo. Così il Comune potrà perfezionare l’affidamento con la società dichiarata vincitrice disponendo successivamente il subentro in corsa nel caso in cui si dovessero rilevare incongruenze nell’iter di affidamento come sostenuto dalla società sportiva che ha proposto ricorso: la Catanzaro Nuoto.

Luana Costa