Guardate queste foto. Non diremo che si tratta di un'auto in servizio della Polizia Municipale. E neanche che si trovi tranquillamente parcheggiata sulle strisce pedonali. Non diremo che si trova in pieno centro di fronte l'uscita di una scuola, nel bel mezzo di uno degli incroci più trafficati della città. E non diremo neanche la Polizia Municipale dovrebbe essere la prima a dare l'esempio in certe cose. Non diremo neanche che sono i vigili urbani che hanno multato il disabile. Non lo diremo. Ma forse lo ha fatto qualcun altro...