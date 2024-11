Antonino Minicuci

Il consigliere comunale reggino della Lega – ai più noto per quel “ehi ragazzino” gridato a Falcomatà in Tv – ha scambiato parte e se l’è presa con i suoi alleati. «Credo che Occhiuto debba chiedere scusa alla città. Per l’aeroporto come per la sanità, come per la città metropolitana». L’unica cosa che ha omesso di dire è chi debba chiedere scusa per averlo candidato a Reggio.