Chiaravalle (Cz), mercoledì 12 marzo, “La Città di Oz”, spettacolo della Compagnia teatrale “Spazioscenico” , promosso dall’Associazione culturale “Tempo Nuovo”

Dopo il successo della prima, tenutasi a Soverato e successive repliche, approda a Chiaravalle Centrale lo spettacolo “La Città di Oz”, commedia musicale prodotta dalla Scuola delle Arti Teatrali “Spazioscenico”, con la regia di Franco Procopio.

Di scena stasera, mercoledì 12 marzo, a Chiaravalle (Cz) presso il teatro “Impero” alle ore 21, lo spettacolo, proposto fuori abbonamento, s’inserisce nel programma di divulgazione della cultura teatrale chel’Associazione “Tempo Nuovo” persegue ormai da quasi un ventennio e che punta a coinvolgere anche i giovanissimi.

Lo spettacolo “La Città di Oz” è ispirato al celebre Film “Il Mago di Oz” di Victor Fleming, a sua volta tratto dal libro “Il meraviglioso mago di Oz” di Frank Baum.

Nel testo originale, la protagonista, Doroty, è una ragazzina, che vive con gli zii in una fattoria del Kansas, che si ritrova catapultata in un mondo parallelo, pieno di colori e di personaggi fantastici.

Nello spettacolo proposto sul palcoscenico chiaravallese, mercoledì, “La Città di Oz”, Doroty è una ragazza dei nostri giorni, che vive in una piccola città, alle prese con i piccoli problemi quotidiani, comuni a tanti giovani adolescenti: insuccessi scolastici, scarsa autostima, difficoltà di comunicazione con i propri pari e conseguente voglia di scappare e rifugiarsi in un luogo che dia sicurezza e tranquillità. Il viaggio che Doroty compie nel Mondo di Oz, non è altro che un percorso interiore, attraverso il quale la ragazza arriva a scoprire che la soluzione ai suoi drammi personali va ricercata dentro di sé, cambiando il proprio atteggiamento di fronte alle difficoltà quotidiane, credendo in se stessa e nella propria capacità di superare gli ostacoli che la vita pone dinnanzi al nostro cammino, fino al raggiungimento della maturità.

Questi gli interpreti: Greta Fazzari, Ciro Cosentino, Sergio Sangiuliano, Claudio Carito, Paola Sangiuliano, Rosalba Scutieri, Janaina De Oliveira, Domenico Aloisi, Michele De Palma, Nicola Valentino e gli allievi del Laboratorio di “Tempo nuovo”. Cura i costumi Mariella Bruzzese. Arrangiamenti musicali di Igor Gullà. La direzione musicale è di Sergio e Paola Sangiuliano. Agli effetti speciali, Gianni Bruzzese. Le coreografie sono di Giusy Fiorenza e Janaina De Oliveira-

Per info e prenotazioni si può contattare l’Associazione “Tempo nuovo” al numero 0967/92186.

Sito web www.teatrotemponuovo.it