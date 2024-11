Nel format condotto da Pasquale Motta in oda subito dopo il Tg interverranno il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi e l'imprenditore Luigi Longo, titolare della centrale a biomasse di Taurianova

Torna in diretta la striscia di approfondimento quotidiano di LaC. Alle 14.30, dopo il Tg, Pasquale Motta condurrà una nuova puntata di Dopo la notizia, nella quale si parlerà dell’aumento del prezzo dell’energia e di come farvi fronte attarverso le Comunità energetiche, strumento che gli enti possono usare mettendosi insieme per abbattere i costi delle bollette.

Discuteranno dell’argomento con Motta, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi e l’imprenditore Luigi Longo, titolare della centrale biomasse di Taurianova.

L’appuntamento è alle 14.30 con Dopo la notizia sul canale 11 del digitale terrestre, 411 di TivùSat e 820 di Sky.