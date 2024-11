In caso di violazioni al divieto stabilito nell'ordinanza del primo cittadino sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro e sarà disposta l'immediata cessazione dell'attività

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha vietato, con una sua ordinanza, la vendita e l'esposizione, su tutto il territorio comunale, di cuccioli di animali nell'ambito di mostre, mostre-mercato, spettacoli itineranti ed altre manifestazioni occasionali ed, in particolare, durante la Fiera di San Giuseppe.

In caso di violazioni al divieto stabilito nell'ordinanza del primo cittadino sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro e sarà disposta l'immediata cessazione dell'attività di vendita od esposizione. L'Amministrazione comunale potrà inoltre adottare, in collaborazione con il servizio di medicina veterinaria dell'Asp, le misure che ritenga opportune, per la tutela della salute e del benessere dei cuccioli indebitamente esposti e/o commercializzati. L'ordinanza del Sindaco Occhiuto è motivata dal fatto che il Comune promuove la cura degli animali, riconoscendo a tutte le specie il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, nell'ottica di garantire il benessere degli animali e di impedire il loro maltrattamento.

Il divieto di vendere ed esporre i cuccioli di animali durante la Fiera di San Giuseppe e le altre manifestazioni occasionali, trae origine anche dalle numerose denunce delle associazioni animaliste che hanno più volte evidenziato, anche in ambito nazionale, e sulla base di numerosi e documentati episodi, le sofferenze e crudeltà cui sono sottoposti i cuccioli di animali che vengono utilizzati a scopo espositivo o di vendita. Nell'emanare l'ordinanza, il sindaco Mario Occhiuto ha aderito alla proposta di vietare la vendita e l'esposizione di cuccioli di animali approvata all'unanimità dalla Commissione sanità del Comune, presieduta dal consigliere Maria Teresa De Marco.

Aggiornamento in data 09/03/2017

Esteso a tutti gli animali il divieto di vendita ed esposizione, su tutto il territorio comunale, nell'ambito di mostre, mostre-mercato, spettacoli itineranti ed altre manifestazioni occasionali ed, in particolare, durante la Fiera di San Giuseppe, stabilito ieri dal sindaco Mario Occhiuto con apposita ordinanza e che in un primo momento era stato circoscritto ai cuccioli di animali.