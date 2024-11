Prenderà il via 21 e 22 maggio la prima edizione di Cosenza Wine District, evento promosso dalla Regione Calabria con il patrocinio del Comune di Cosenza. Le migliori cantine calabresi si danno appuntamento in uno dei luoghi simbolo della città di Cosenza, la Villa Vecchia, in un grande percorso di scoperta della cultura enologica calabrese.

In concomitanza con il Concours Mondial de Bruxelles, l’evento enologico internazionale che si tiene a Rende, che rappresenta una grande occasione di visibilità per tutto il territorio calabrese, Cosenza Wine District è uno degli eventi collaterali ufficiali della manifestazione, rappresentando la sua controparte territoriale. L’appuntamento con “il campionato del mondo del vino” è infatti il momento ideale per lanciare una grande manifestazione vinicola in Calabria, capace di attrarre pubblico da tutto il Sud Italia: Cosenza Wine District ha l’obiettivo di creare una piattaforma di confronto e collaborazione per l’intero settore vitivinicolo regionale, farlo dialogare con settori affini (food, intrattenimento, arte) e farne una delle locomotive per lo sviluppo del territorio nel breve e medio termine.

«Siamo orgogliosi di sbarcare a Cosenza in una cornice così prestigiosa ed alla presenza del Concours Mondial de Bruxelles, che ospiteremo insieme ai suoi giudici da tutto il mondo tra le vie della villa vecchia» commenta Christian Russo, presidente di Saturnalia e tra i promotori dell’iniziativa. «Sarà una grande festa ed allo stesso tempo un’occasione per creare consapevolezza dei prodotti di eccellenza calabresi, coniugando questo aspetto con una grande spinta enoturistica» conclude Russo.

Giovedì 19 maggio, all'interno del palinsesto di attività di Cosenza Wine District, è previsto un convegno dal titolo Il vino e i giovani: analisi di una filiera tra comunicazione, lavoro, salute e futuro, che si terrà alle ore 16 presso l'Unical, in cui interverranno personaggi di spicco del settore enologico regionale e nazionale, professori e istituzioni. L'evento è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’UNICAL, sarà preceduto da una conferenza stampa di presentazione e accompagnato da una degustazione gratuita.

Lato musicale da segnalare la partecipazione di Eda Marì, ex concorrente di X Factor che si sta distinguendo tra le varie realtà calabresi e i noti djs Fabio Nirta e Dj Kerò.