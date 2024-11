VIDEO | Immersi in un'atmosfera natalizia, siamo stati per le vie del centro a chiedere ai ristoratori e ai romani cosa mangiano a Natale. Il racconto ne LaCapitale Eventi disponibile su LaC Play

In giro per le vie del centro si respira il Natale e non solo come atmosfera; affiorano odori dal sapore tradizionale che sanno di casa. Siamo andati a chiedere nei ristoranti romani come si stanno preparando al Natale. Ristoranti tradizionali e ristoranti moderni sono tutti concordi: la tradizione, anche se rivisitata, vince su tutto.

«Ci aspettiamo tanto turismo internazionale, sono tornati in città ma non mancano i nostri clienti romani». Ci spiega Francesco di Toto, ristorante tradizionale romano e continua «Noi facciamo cucina tipica romana e la proponiamo anche ai turisti, uno dei piatti che va ogni anno è la faraona ripiena. Bisogna avere la pazienza di saper raccontare e spiegare quello che facciamo e la tradizione paga, anche con i turisti».

I turisti sono tornati in città e su questo tutti i ristoratori sono concordi, l'economia ha ricominciato a girare e nonostante le tradizioni casalinghe, i turisti non rinunciano al ristorante e concedersi il Natale fuori casa. Moltissimi turisti italiani hanno scelto Roma come meta per le proprie vacanze natalizie.

A Natale vince la tradizione: che sia a casa o al ristorante, i turisti e i romani, non rinunciano ad una coccola che ricorda l'infanzia. «Noi siamo un bistrot francese e ovviamente proproniamo una serie di piatti francesi, primo tra tutti una selezione di formaggi» ci racconta Francesco «ma non rinunciamo ai piatti tipici della tradizione romana, carciofo alla romana e cicoria non possono mancare nel nostro menù. Abbiamo anche preparato una drink list per Natale, con drink caldi e alcolici che ricordano il tepore di casa».

«Per questo Natale proponiamo dei menù degustazione», ci racconta Massimo, direttore del Cafè romano e continua «il nostro format è una cucina tipicamente mediterranea ma abbiamo inserito alcuni piatti della tradizione romana, quest'anno si prevede un grosso flusso di romani in centro: sono tornati e sono tantissimi».

Tutti pronti per la vigilia ma ci sono anche iniziative singolari che scaldano il cuore: «Era una vecchia usanza della mia famiglia, nel giorno della vigilia e di Natale tutti i commercianti si riunivano e si mangiava tutti insieme» ci spiega il titolare del pastificio Guerra, storico locale adiacente piazza di Spagna «E io ho deciso di mantenere, a modo mio, la tradizione. Il giorno della vigilia offriamo un piatto di pasta al pomodoro e un bicchiere di vino a tutti, a chi non si può permettere un piatto di pasta la cosa bella è fare qualcosa per gli altri».

Dopo il covid c'è voglia di festeggiare e di stare insieme, c'è voglia di vivere e tornare a vivere le strade del centro. Che sia a casa o al ristorante, Natale è sempre Natale con le sue tradizioni. Una cosa è certa, al cibo non si rinuncia.

