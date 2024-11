L’ovino sarebbe scappato da un camion trasportatore. Alto il rischio incidente, ma l’Anas interviene in tempo e tutto fila liscio. Automobilisti in coda per diversi minuti nei pressi dello svincolo di Lamezia Terme

A3 Salerno-Reggio Calabria. Ribattezzata A2 Autostrada del Mediterraneo. Dai “cinquantini” alle mucche. In questi anni si è visto di tutto. Le pecore, però, ancora non avevano fatto bella mostra di se. E’ accaduto poco fa nei pressi dello svincolo per Lamezia Terme, direzione nord. Un ovino ha occupato la carreggiata di sorpasso mandando in tilt il traffico per circa mezzora. Alto il rischio incidente in un orario “caldo” come quello del rientro dai luoghi di lavoro. Tuttavia, grazie anche alla prontezza di un automobilista, che ha segnalato la presenza dell’animale all’Anas, l’incolumità della pecora, e quella degli altri viaggiatori, non è stata messa a repentaglio.

Alessio Bompasso