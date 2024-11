«Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere». Con queste parole Enzo Ferrari esprimeva tutto l’amore per le sue creazioni che nella giornata di domenica 12 marzo sono giunte al 109 Officine di Lamezia Terme dove ha preso vita il sodalizio tra le Cantine Morrone – Vini Stragolia e lo Scuderia Ferrari club Catanzaro.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal responsabile dell’ufficio commerciale e marketing della cantina, dottor Giovanni Mastroianni, è stata l’occasione per assaporare le prelibatezze del menù di 109 Officine e degustare i vini della selezione delle cantine.

«Riuscire a far sposare una cantina di nicchia con un marchio che non ha bisogno di presentazioni, è con certezza una grande soddisfazione – afferma Mastroianni -. L’unione di questi due brand ci porta ancor più prestigio. L’obiettivo è quello di far conoscere un’eccellenza calabrese che in sole cinque etichette rappresenta il nostro territorio».

«Siamo molto contenti per questa nuova partnership con le Scuderie Ferrari Catanzaro. L’evento è riuscito molto bene e i vini sono stati molto apprezzati da tutti», dice il titolare delle cantine Davide Morrone che continua: «I nostri vini stanno avendo una collocazione importante nelle migliori location calabresi, dal tirreno allo Ionio, grazie anche al lavoro minuzioso che stiamo facendo organizzando diverse degustazioni che, come questa, riscontrano un grande successo».

Nella location dell’evento, un mix di tradizione e innovazione si fondono. Il concept di ristorazione di 109 Officine è del tutto nuovo in Calabria. Una base di mille metri quadrati dove vengono espletati diversi servizi: bar aperto 24 ore, ristorazione self service e al tavolo dalle 11 di mattina fino alle 23.30, pizzeria e un angolo coktaillerie. «Questo evento è per noi un grande vanto, è stato un piacere ospitare i ferraristi», afferma il direttore di 109 Officine Davide Salerno.

L’evento si è concluso con il taglio della torta e la consegna da parte del presidente del club, Mimmo Tiriolo, di tre orologi da collezione Ferrari agli organizzatori e al titolare delle cantine: «Oggi è il giorno del mio compleanno, non avrei potuto festeggiarlo in un modo migliore».

La manifestazione si configura come la prima di una serie di iniziative che vedranno Cantine Morrone-Vini Stragolia e Scuderia Ferrari club Catanzaro ancora insieme.