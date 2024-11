A Reggio Calabria 4 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare sono state fermate per coltivazione di canapa indiana. Mentre a Catanzaro un cittadino straniero è stato arrestato perché sorpreso con un chilo di marijuana

CALABRIA - Operazione antidroga dei carabinieri della città dello Stretto che hanno scoperto due coltivazioni di canapa indiana, per complessive 330 piante. A Reggio, in manette un pensionato, Sergio De Siena, di 65 anni, la moglie Santa Marinella Caracciolo, di 51, ed il figlio Vincenzo, di 30. Nel giardino di casa avevano realizzato la coltivazione con 100 piante. A Calanna è stato arrestato Antonio Greco, di 55 anni, perchè aveva realizzato una coltivazione con 230 piante. A Catanzaro infine operazione della polizia che a seguito di una perquisizione in casa di un cittadino senegalese, ha scovato un chilo di marijuana e 35 grammi di eroin. Leye Kane, detto Marco, con precedenti e già avvisato orale, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia nel quartiere Lido di Catanzaro.(ci)