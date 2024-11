Circa nove milioni di euro che serviranno a finanziare tredici interventi di edilizia scolastica nel Crotonese. Lo fa sapere la Provincia di Crotone, dopo la pubblicazione della Rimodulazione dei due Piani di interventi di Edilizia Scolastica per le Province e Città Metropolitane.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Sergio Ferrari ed il consigliere con delega all’Edilizia scolastica Fernando Militerno: «La portata delle azioni da mettere in campo è di notevole rilevanza ed andrà a migliorare la situazione di molte scuole crotonesi e di conseguenza di migliaia di nostri studenti e personale scolastico tutto. In alcuni casi si tratta di interventi fondamentali, attesi da oltre dieci anni. Strategici saranno gli adeguamenti in ambito energetico che consentiranno anche un notevole risparmio per le casse dell’Ente. Un nuovo inizio, un’inversione di rotta rispetto al passato, fortemente voluta e per la quale stiamo lavorando con determinazione e caparbietà, con il supporto e la collaborazione degli uffici tecnici, dei dirigenti e di tutto il personale. Non ci fermiamo, si va avanti!».

Di seguito gli interventi finanziati: