Parla Michele Drosi in qualità di presidente regionale Anci Calabria che, sull’ex sindaco di Lamezia aggiunge: «Avrebbe fatto meglio a tacere»

«La vicenda Sacal è la cartina tornasole dei limiti gravi che pervadono alcune forze di sinistra. Il coraggio del Presidente Mario Oliverio di designare alla presidenza della società aeroportuale il dott. Arturo De Felice ha fatto venire alla luce la preoccupante dimensione di ipocrisie e di compromissioni da parte di alcuni settori della sinistra lametina. Non ha trovato di meglio, infatti, l'ex sindaco Gianni Speranza, che erigersi ora a moralizzatore o a paladino di Sacal».

E’ il commento, riferito tramite nota, del presidente regionale Anci Calabria Michele Drosi.

«Avrebbe fatto bene a tacere – aggiunge - e se proprio non avesse avuto la forza di star zitto, sarebbe stato più dignitoso per lui spiegare alla Calabria come mai il degrado e la crisi di Sacal siano maturati e verificatisi proprio durante il decennio in cui egli ha amministrato e nel periodo in cui il comune di Lamezia Terme era socio di riferimento della società, detenendo ben il 24 per cento delle quote azionarie».

«Se Speranza ha lasciato fare ed ha assistito colposamente al processo erosivo di Sacal – continua - è ancora più grave che oggi un consigliere comunale del PD di Lamezia butti giù la maschera ed addirittura osi azzardare il sostegno per la nomina del Presidente della società del rappresentante del socio privato. E' chiaro che in entrambe le posizioni si cela quantomeno la stessa concezione che ha sempre inteso fare di Sacal una opportunità per soddisfare interessi particolari propri di un consolidato sistema clientelare».

«Ancor più alla luce dei processi che riguardano gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone tali manifestazioni di certa sinistra lametina sono ostative al rilancio delle funzioni strategiche della potenziale società aeroportuale regionale. Ecco perché ad alta voce, non solo come rappresentante dei comuni calabresi, ma come riformista socialista e democratico intendo metterci la faccia e dichiarare il pieno sostegno alla nomina del presidente Arturo De Felice e alle scelte strategiche industriali che Mario Oliverio ha responsabilmente indicato per la gestione ed il potenziamento dei servizi aeroportuali».