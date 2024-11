Protagonista un operaio crotonese, già noto alle forze dell’ordine, colto dai carabinieri in un’accesa lite con un vicino.

CROTONE - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Crotone, nel corso di un servizio di pattugliamento e controllo del territorio, hanno arrestato Mario Stirparo, 35 anni, operaio crotonese, già noto alle forze dell'ordine, sottoposto alla pena detentiva della detenzione domiciliare per reati commessi contro il patrimonio e violazione della legge sulle armi, responsabile del reato di evasione, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

La ricostruzione dei militari. In particolare, i militari, nel corso di un servizio di pattuglia notavano il 35enne affacciato dal balcone di casa sua, intento ad intraprendere un'accesa lite con un vicino di casa. Nonostante l'operaio crotonese, noto per essere sottoposto al regime della detenzione domiciliare, venisse invitato alla calma dai militari, lo stesso andava in escandescenza ed evadeva dal proprio domicilio proferendo parole oltraggiose nei confronti dei militari. Arrestato e condotto nella caserma del comando provinciale di Crotone, al termine delle formalità di rito, Stirparo veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.