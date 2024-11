Il Riva Restaurant di Falerna ha ricevuto dalla Scuderia Ferrari Club di Catanzaro un premio per l’eccellente accoglienza che riserva a tutti i suoi ospiti. Il presidente della Scuderia Mimmo Tiriolo ha omaggiato il titolare del Riva, Roberto Gallo, per l’ospitalità dimostrata negli anni ai soci appassionati del Cavallino Rampante. In occasione del 15° Memorial Luca Zerilli il club di Catanzaro ha trascorso una domenica di relax in riva al mare.

Il presidente, il vice presidente Michele Gamò e tutti i soci presenti hanno scelto la cucina contemporanea di pesce del Riva per rendere l’evento “Le Rosse in Calabria” ancor più speciale. Per accompagnare i piatti, i soci hanno vissuto un momento di allegria sciabolando bottiglie di champagne e brindando insieme ad amici e appassionati delle Rosse.

La musica dal vivo rilassante del pranzo ha poi lasciato il posto all’energico Sax Music Show offrendo ai ferraristi e tutti i presenti divertimento con vista sul tramonto. Per tutta la giornata, le vetture di Maranello hanno abbellito la già suggestiva vista del ristorante, attirando le attenzioni degli ospiti presenti e di tutti i passanti. Molto apprezzate, tra le altre, la nuovissima Ferrari 812 GTS e le due Ferrari 488 Pista.