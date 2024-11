Simulavano incidenti stradali per ottenere il risarcimento dalle compagnie assicurative. 36 i falsi incidenti messi a segno da una banda che aveva ramificazioni tra la Campania e la Calabria.

CALABRIA - I carabinieri di Salerno stanno eseguendo una trentina di misure cautelari nei confronti di una banda che avrebbe truffato le compagnie assicurative simulando falsi incidenti stradali. I provvedimenti sono in corso di esecuzione ad Amalfi, Nocera Inferiore, Pagani e in Calabria a Rende. Le indagini sono coordinate dal pm Marco Colamonici, e hanno consentito di accertare tra il 2007 e il 2010 ben 36 falsi incidenti stradali, in particolare lungo le strade della costa Amalfitana. Il danno alle compagnie assicurative ammonta a 550 mila euro. Gli incidenti venivano simulati con protagonisti scelti di volta in volta dalla banda a rotazione; e sono 76 le persone indagate a piede libero. I particolari sull'operazione verranno illustrati in una conferenza stampa alle 10 presso il comando provinciale dei carabinieri di Salerno.