Fedez e le regole: un rapporto tormentato, tanto da sembrare una soap opera. E il rapper, fedele al personaggio che si è costruito, non smentisce mai le aspettative di chi lo accusa di essere allergico alla disciplina. Ancora una volta, infatti, si trova coinvolto in una potenziale violazione del regolamento del Festival di Sanremo. Non è la prima volta che Federico Lucia, in arte Fedez, si lascia scappare uno spoiler compromettente. Era già accaduto nel 2021, quando pubblicò sui social per sbaglio un estratto della canzone che avrebbe presentato insieme a Francesca Michielin, "Chiamami per nome". Lì, il rapper rischiò la squalifica, ma venne graziato da Amadeus, che si appellò al buon senso e decise di chiudere un occhio. Un colpo di fortuna che oggi sembra non essere servito da lezione.

A distanza di quattro anni, eccolo di nuovo al centro di una polemica simile, pronta a infiammare il dibattito prima ancora che il sipario dell’Ariston si alzi. Secondo un’indiscrezione lanciata da All Music Italia, Fedez avrebbe reso pubblico il nome della band con cui si esibirà nella serata dei duetti e delle cover, tradizionalmente tra i momenti più attesi della kermesse. Una mossa che, se confermata, rappresenterebbe una chiara violazione del regolamento del Festival. Si tratterebbe dei Fuckyourclique, una band emergente nata nel 2018 e composta da Disa, Kimyo e Pupis, conosciuta per il suo stile dirompente e fuori dagli schemi.

Lo spoiler, se così possiamo chiamarlo, aggiunge pepe a una partecipazione che già si preannunciava sotto i riflettori. È chiaro che per Fedez il palco dell’Ariston non sia solo un’occasione per sfoggiare le sue doti musicali, ma anche un palcoscenico mediatico dove consolidare il suo ruolo di “cattivo ragazzo” della musica italiana. Tuttavia, questa inclinazione al protagonismo rischia di ritorcersi contro di lui. Violare il regolamento, soprattutto dopo un precedente così eclatante, potrebbe indispettire chi considera il Festival un tempio sacro della canzone italiana, dove le regole non sono fatte per essere infrante.

Certo, il nome dei Fuckyourclique potrebbe essere stato fatto anche senza malizia, magari per alimentare la curiosità del pubblico o per errore. Ma il contesto è quello che è: un Festival che vive anche di rigore e formalità, e dove ogni indiscrezione può trasformarsi in un caso nazionale. In passato Amadeus aveva lasciato correre. Cosa farà Carlo Conti questa volta? Graziarlo un’altra volta potrebbe sembrare favoritismo, e il rischio di compromettere la credibilità della kermesse non è da sottovalutare.

Ma la domanda che sorge spontanea è: perché Fedez continua a cascarci? Il rapper milanese, che sui social domina la scena con decine di milioni di follower, sembra non riuscire a tenere a bada l’impulso di condividere tutto con il suo pubblico. Una caratteristica che lo rende vicino ai fan, certo, ma che spesso lo trascina in situazioni ambigue. Eppure, dietro ogni suo errore, c’è sempre una dose di calcolo: ogni scivolone mediatico si traduce in attenzione, ogni polemica in click e copertine.

Non è chiaro se i Fuckyourclique saranno effettivamente i suoi partner nella serata delle cover. Se così fosse, sarebbe interessante vedere come Conti deciderà di gestire la situazione. Da una parte, il direttore artistico del Festival potrebbe scegliere di ignorare l’accaduto, minimizzando l’episodio per evitare di alimentare ulteriori polemiche. Dall’altra, una decisione più severa – magari una sanzione simbolica – potrebbe servire a ricordare che Sanremo è prima di tutto una gara con regole precise.

C’è anche chi, nel frattempo, si domanda se questo ennesimo scivolone non sia stato volutamente orchestrato. Dopotutto, nulla di ciò che Fedez fa o dice sembra lasciato al caso. Ogni parola, ogni foto, ogni battuta diventa un argomento di discussione, e in un mondo dove l’attenzione è la moneta più preziosa, nessuna strategia è da escludere. Se lo spoiler si rivelerà infondato, potrebbe addirittura trattarsi di un tentativo per sviare i media e aumentare l’effetto sorpresa durante la diretta.

In attesa di conferme, il pubblico di Sanremo si divide: da un lato i fan irriducibili, che difendono il loro idolo a spada tratta, dall’altro chi non sopporta più le sue “fedezzate” e invoca un intervento drastico. Una cosa è certa: anche quest’anno Fedez è riuscito a far parlare di sé, consolidando il suo ruolo di protagonista indiscusso del panorama musicale e mediatico italiano. Che poi il tutto si traduca in un vantaggio o in un boomerang per la sua carriera, lo scopriremo solo sul palco dell’Ariston. Nel frattempo, lo show deve continuare, spoiler o non spoiler.