Conferma per Bob Alchimia a Spicchi, nella categoria pizza al taglio Tre rotelle, per Campana Pizza in Teglia di Corigliano Rossano e Oliva Pizza Amore di Acri

Ancora una volta, la Calabria raccoglie importanti riconoscimenti in ambito food: è stata presentata stamane a Napoli Pizzerie d’Italia, l'edizione 2023 della prestigiosa guida del Gambero Rosso arrivata quest'anno alla decima edizione.

Anche quest'anno soddisfazione e orgoglio per il movimento food calabrese, che continua a raccogliere premi e riconoscimenti figli di un continuo lavoro di sperimentazione e ricerca continua dell'eccellenza gastronomica.

Tre spicchi per Bob Alchimia, la pizza gourmet di Montepaone

Nella lunga diretta web, in streaming sul sito internet e su Facebook, alla presenza si celebrità come Starita (la storia del mondo per quanto riguarda la pizza di Napoli), Gino Sorbillo e Francesco Martucci. Sul podio, quest'anno, ci sono 96 pizzerie al piatto e 12 pizzerie al taglio. In dieci anni lo scenario è totalmente cambiato. Pizza e alta ristorazione, per esempio, sono ormai una “coppia di fatto”.

Per la categoria “Tre Spicchi” di Gambero Rosso, sale sul palco dei premiati anche quest'anno BoB Alchimia a Spicchi di Montepaone (CZ) con Anna Rotella e Roberto Davanzo, i creatori della pizzeria che ogni anno raccoglie sempre più consensi, non solo in Calabria, ma ormai in tutta Italia. Un orgoglio per il nostro territorio.

Campana Pizza in Teglia e Oliva Pizza Amore tra le migliori pizze al taglio d'Italia

Nella categoria “Tre Rotelle” di Gambero Rosso si da spazio alle pizze al taglio. Premiati Campana Pizza in Teglia di Daniele Campana di Corigliano Calabro (CS) e Oliva Pizza Amore di Acri (CS).

Due pizzerie al taglio ormai famosissime in Calabria, che si caratterizzano per l’ottima materia prima con identità diverse: "Oliva Pizza Amore" porta l’esperienza maturata in giro per l’Italia, creando pizze dai gusti nazionali, Campana Pizza in Teglia sposa invece la filosofia contadina, la cultura calabrese in tutto e per tutto, una pizza che parla calabrese, di tradizioni antiche e ricette della nonna trovando consensi da ormai tutta Italia.