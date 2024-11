L'ambasciatore Unicef: «Abbattere le frontiere con il linguaggio universale della musica»

Comunicare con la musica per abbattere le barriere delle diversità. Il progetto di inclusione curato da Unicef è stato al centro della visita a Cosenza dell’ambasciatore dell’organizzazione umanitaria Gegè Telesforo , testimonial del progetto Sounds for Children. Accompagnato dal portavoce di Unicef, Andrea Iacomini, Telesforo si è intrattenuto con operatori e musicisti, prima di incontrare alcuni ospiti del centri di accoglienza.

«Sono impegnato da tempo con Unicef per portare i valori della musica in giro, soprattutto in contesti difficili, dove ci sono persone che non hanno avuto la nostra stessa fortuna. Faccio sperimentazione per Sounds for Children da tre anni, tutte le volte che mi presento magari anche nel corso di uno sbarco, in contesti complessi, con percussioni e strumenti, gli sguardi di questi bambini che scappano dalle sofferenze si trasformano al suono della musica, in energia e grande gioia.

La musica abbatte le frontiere, è un linguaggio universale. Unisce i cuori e la sensibilità di bambini che parlano lingue diverse, provenienti da luoghi diversi ed appartenenti a differenti etnie».

Telesforo, insieme alla presidente del Comitato Unicef di Cosenza, Paola Bianchi, ha poi incontrato il sindaco Occhiuto a Palazzo dei Bruzi. «Sono felice di avere iniziato questo percorso da qui – ha sottolineato Gegé Telesforo al sindaco – Non venivo a Cosenza da un po’ di tempo. L’ho trovata cambiata, ma cambiata proprio nell’atmosfera, tipica delle grandi città».

Salvatore Bruno