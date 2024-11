È accaduto a Petilia Policastro. Poco dopo gli operatori sono intervenuti per un incidente stradale. Due i feriti trasferiti in ospedale

Per ripararsi dal vento forte degli ultimi giorni, un gufo si era nascosto all’interno di una canna fumaria. È accaduto nel Crotonese. Per il volatile nessuna grave conseguenza grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Petilia Policastro che sono riusciti a soccorrerlo.

Gli operatori, poco dopo, sono intervenuti per un incidente stradale in località Comito nello stesso paese. Coinvolte due auto, una Citroen con due persone all’interno, ed una Bmw con solo il conducente. I due conducenti, uno dei quali estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati affidati ai sanitari sul posto e trasferiti all’ospedale di Crotone. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.