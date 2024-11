I Guerrieri non si sposteranno da Reggio Calabria. A chiudere la querelle legata al trasferimento è direttamente il presidente del Consiglio. Intanto il consigliere regionale Aurelio Chizzoniti si rivolge alla magistratura

REGGIO CALABRIA - I bronzi di Riace all’Expo di Milano? Continua a tenere banco uno dei grandi dibattiti di quest’estate. Ad alimentare il fuoco delle polemiche ci pensa il premier Matteo Renzi che, a precisa domanda, formulata sulle frequenze di Rtl 102,5, si è subito schierato con il vasto fronte del no. L’idea lanciata da Vittorio Sgarbi è stata sonoramente bocciata dal presidente del Consiglio. “Una follia” per Renzi portare i guerrieri da Reggio a Milano. Piuttosto - ha aggiunto il premier – dovremmo fare il contrario: portare i visitatori dell’Expo da Milano a Reggio.

Tweet al veleno. Com’era prevedibile a stretto giro di posta è arrivata la replica del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni che con un tweet al veleno ha dichiarato: “Matteo Renzi fa i capricci su Bronzi per l’Expo 2015”. Ed in relazione al trasferimento dei guerrieri c’è, tra i consiglieri regionali della Calabria, chi come Aurelio Chizzoniti si è già prodigato per presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Milano nei confronti dell’autore della proposta Vittorio Sgarbi e del ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini.

Boom di visite. Mentre la polemica imperversa guadagnandosi sempre di più la ribalta nazionale, il museo archeologico di Reggio Calabria, la casa dei Bronzi, ha fatto registrare nelle ultime settimane un boom di visite. (mf)