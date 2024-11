Le tradizioni, i riti, i dolci tipici della Pasqua. Ne parleremo oggi nella puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Alle 14.30 su LaC

“Pasqua: fede, riti, tradizioni e sapori”. E’ questo il tema della puntata odierna de I fatti in diretta, oggi pomeriggio alle 14.30, su LaC, ed in replica questa sera alle 22.30. Ospiti in studio il sacerdote don Enzo Varone, lo storico Pino Cinquegrana, Francesco Colelli e Francesco Schiavello che spiegheranno le tradizioni delle Affruntate di Vibo Valentia e Vibo Marina, quindi il direttore dell’Associazione pasticceri e gelatai artigianali (Apga) Rosario Antipasqua, mentre il presidente della stessa Apga Rosario Ravese, assieme ai maestri pasticceri Salvatore Lombardo e Concetta Cuppari presenteranno dolci e preparazioni pasquali.

Alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it