Il ponte sullo Stretto di Messina al centro del dibattito dell'Aula della Camera. Colpa di un ordine del giorno di Matilde Siracusano al dl infrastrutture, bocciato con 188 no e 194 sì, che mirava a impegnare il governo a rivedere la decisione sulla realizzazione di un nuovo studio di fattibilità, destinando le risorse già stanziale all'aggiornamento del progetto già esistente per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina a campata unica. Il governo inizialmente aveva dato parere contrario, per poi rimettersi all'Assemblea nell'emiciclo. Un dibattito di quasi un'ora ha portato alla votazione sul testo, che alla fine è stato respinto dall'Aula.