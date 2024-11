Un successo in crescendo quello di Terra Mia, il format targato LaC in onda ogni domenica alle 12. Dalla 1ª puntata sul Pollino, fino alla 4ª sul lungomare di Villapiana, il settimanale della domenica ha più che raddoppiato il numero di quanti l’hanno seguito lungo le due ore di programma incalzante e vivace.

Una formula vincente di buona televisione, per certi aspetti inedita e ‘coraggiosa’, un successo di pubblico che è prima di tutto un successo di qualità. Perché Terra Mia ha puntato sulla Calabria che vince, sui talenti, sui giovani che restano e investono con successo soprattutto nel settore dell’agroalimentare. È la Calabria della Cultura, delle Tradizioni, della Storia dei territori.

Franco Laratta, ha curato e condotto il programma, accompagnato dalla brava e competente Francesca Caruso e dal giovanissimo e brillante Ernesto Mastroianni, ha ospitato decine di imprenditori, tanti giovani, gruppi musicali dal folk alla lirica, esperti e profondi conoscitori della cultura calabrese. Un settimanale che sa raccontare la Calabria, che ha visto l’interessamento dell’assessore regionale all’ agricoltura che ha inteso partecipare direttamente per ben tre volte al programma.

Domenica 2 luglio alle 12, l’ultima puntata di questo primo ciclo: Terra Mia va nel reggino, partendo da un’attività produttiva all’avanguardia qual è La Fattoria della Piana, per poi arrivare a Cittanova per raccontare come lo stoccafisso arrivò per la prima volta dal Nord Europa. E poi le aziende agricole reggine, i produttori delle eccellenze calabresi, artisti, musicisti e…poeti della terra. Terra Mia torna in autunno per un nuovo ciclo di appuntamenti dal cuore della Calabria che produce. È possibile rivedere tutte le puntate su LaC Play.