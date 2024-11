VIDEO | Nonostante il maltempo la tradizione è stata rispettata. Come ogni anno il Tridente si è illuminato dando il via al periodo natalizio in città. Il racconto ne LaCapitale Eventi disponibile su LaC Play

Come ogni anno Roma si illuminata colorando le strade del centro dei toni che più ricordano il Natale. Pioggia e maltempo non hanno impedito il classico rituale che ormai da tanti anni apre la strada al Natale capitolino.

Il Natale è ufficialmente cominciato con i negozi illuminati e le strade del centro a festa, da via dei Condotti sino a piazza di Spagna, dove un luminoso albero di led sovrasta la scalinata di Trinità dei Monti. Qualche piccolo cambio di programma, tanti ombrelli e la cerimonia si è svolta come di consueto con il taglio del nastro da parte del sindaco, Roberto Gualtieri e una madrina d'eccezione: l'attrice Vittoria Puccini.

Una manifestazione ricca di eventi; premiati gli sforzi dell'associazione Viacondotti che come ogni anno s'impegna nella riuscita di eventi legati alla valorizzazione del centro storico. Quest'anno però l'evento ha una marcia in più; grazie alla dinamica organizzazione del vicepresidente Valerio Lucci e del presidente Gianni Battistoni, l'evento si è impreziosito con un tour in notturna all'interno delle boutique. Riscoprire le grandi e lussuose boutique del centro e farlo, perchè no, con un calice di vino. Per l'occasione l'associazione Viacondotti si è fatta promotrice dell'iniziativa “Lumen et vinum” in partnership con il club “in alto i calici” offrendo, all'interno delle boutique, una selzione di pregiati vini e champagne.

«C'è una ripartenza straordinaria del turismo, i sono numeri superiori alle previsioni e speriamo che questo trend continui all'insegna della qualità e della sostenibilità» ha detto il sindaco Roberto Guatieri «Noi ce la mettiamo tutta per rendere Roma bella e accogliente».

«Rendere più calda questa via può essere un'attrazione per i romani» dice Gianni Battistoni presidente dell'associazione Viacondotti «molto spesso dimenticano che qui c'è un concentrato di opere d'arte, negozi storici e alberghi: il centro commerciale e artistico all'aperto più bello del mondo».

Maggiore attenzione alla green positive: le luminarie sono a led e a basso impatto ambientale; Bulgari (da sempre attenta alle politiche green) in partnership con l'associazione ViaCondotti ha pensato proprio a tutto: basso impatto ambientale e minimo spreco.

«Per noi è un onore accendere nuovamente le luci in Via dei Condotti e quest'anno anche l'albero su Trinità dei Monti» ha detto Lelio Gavazza vicepresidente esecutivo Bulgari «Consideriamo via dei condotti casa nostra è la nostra boutique storica e che portiamo in giro per il mondo come una bandiera del brand Bulgari».

Un grande successo per tutte le boutique: «È emozionante vedere Via dei Condotti illuminarsi, sono felice di contribuire ad un momento magico ha detto Francesca Carrobbio amministratore delegato Hermés Italia e continua raccontandoci degli addobbi nella sua boutique: «Hermés è una società che ha moltissimo humor, l'idea è quella di giocare con il mondo a rovescio, per questo abbiamo fatto un albero upside down, il senso è quello: giocare e tornare bambini». La Capitale Eventi è in onda ogni sabato alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

Clicca qui per guardare la puntata