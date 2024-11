Con una lunghezza complessiva di 11 km, i due nuovi tratti autostradali faciliteranno la viabilità durante l'esodo estivo. Soddisfatto il presidente dell'Anas Pietro Ciucci

LAMEZIA (Cz) - Aperti al traffico due nuovi tratti dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, per una lunghezza complessiva di circa 11 km, tra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. I due tratti sono stati inaugurati dal presidente dell'Anas Pietro Ciucci. Il primo è quello compreso tra lo svincolo di Lamezia e il ponte sul Torrente Randace, in provincia di Catanzaro. Il secondo è compreso tra lo svincolo di Mileto e la località Candidoni, tra le provincie di Vibo e Reggio."Le aperture al traffico di oggi - ha dichiarato il Presidente dell'Anas - rappresentano un risultato significativo, sia perché riguardano due importanti tratti di nuova autostrada che vengono messi a disposizione degli utenti prima dell'esodo, sia perché i relativi interventi hanno avuto un iter esecutivo estremamente travagliato a causa dei riflessi che la difficile congiuntura economica ha avuto sull'equilibrio finanziario delle Imprese appaltatrici. Nei mesi scorsi, al fine di superare la fase di criticità venutasi a creare - ha concluso Ciucci - Anas ha assunto specifiche iniziative, anche avvalendosi delle nuove disposizioni legislative, che prevedono facilitazioni per la prosecuzione dei lavori da parte delle imprese in crisi".