Una delegazione degli oltre 1000 dipendenti della Infocontact ha attuato un presidio sull'autostrada; l'azienda, in stato di insolvenza, è stata affidata a un commissario

COSENZA - Un gruppo di lavoratori della Infocontact, la società che opera nel settore dei servizi per le compagnie telefoniche, ha attuato un presidio all'altezza dello svincolo autostradale di Rende. La società, che nelle scorse settimane ha dichiarato lo stato di insolvenza, è stata commissariata. I manifestanti sollecitano la soluzione della vertenza attraverso l'intervento di alcuni investitori. Al momento ci sarebbero già cinque proposte. Secondo le organizzazioni di categoria, che hanno programmato il sit-in per tre giorni con dipendenti non coinvolti nei turni di lavoro in modo da non influire sull'attività aziendale, la crisi della Infocontact non sarebbe legata alla crisi di mercato ma ad un buco di bilancio causato da imposte non pagate. I sindacati hanno intanto chiesto un incontro al Ministero.