Il coordinatore regionale degli azzurri dichiara che 'non c'è alcuna interlocuzione in atto'

VIBO VALENTIA - Iole Santelli smentisce il passaggio di Giuseppe Scopelliti a Forza Italia. Una voce che si era diffusa con sempre maggiore insistenza nelle ultime ore. Alimentata dalle tensioni in seno al Nuovo centrodestra partito che appare sempre più distante dalle posizioni dell’ex presidente della giunta regionale e da cui lo stesso Scopelliti sembra essersi allontanato.”Non esiste alcuna interlocuzione in atto - dichiara la Santelli - per l'ingresso di Scopelliti in Forza Italia. “Non vedo Scopelliti da prima delle elezioni europee – dice la coordinatrice regionale del partito - e, nel corso di una recente conferenza stampa, e' stato lui stesso a spiegare che il suo leader e' Alfano. Il nostro, invece, si chiama Berlusconi".