Paesaggi da togliere il fiato, storie suggestive, un patrimonio artistico invidiabile. Pronto ad approdare su LaC Tv il nuovo format “Italia Avventura”. Il programma parte ufficialmente il 25 giugno e andrà in onda ogni sabato alle ore 21.00.

Si tratta di uno show itinerante pensato per esaltare le bellezze dei borghi e delle cittadine del Bel Paese. I luoghi saranno raggiunti da alcune ragazze in auto per dare l’idea del viaggio e, attraverso le soste, mostrare il luogo in tutte le sue eccellenze. La prima tappa sarà Tropea, la Perla del Tirreno, meta scelta quale esempio di valorizzazione del territorio e creatività. Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre o su TvSat, canale 411 e Sky (820).