Un'auto bruciata proprio davanti la loro sede, una bruttura che si può riprendere solo con la bellezza dell'arte. Una nuova idea per il decoro urbano in una zona periferica di Reggio Calabria, il quartiere Modena, quella portata avanti dal centro "Noi Ragazzi di Oggi". Un'idea che nasce da una segnalazione alle autorità competenti dei residenti di Vico Ferruccio della presenza di un'auto incendiata, proprio di fronte l'ingresso del centro gestito dalla Cooperativa Libero Nocera. Una segnalazione rimasta tale con la carcassa che non è stata rimossa rimanendo in bella mostra davanti al centro.

Una presenza ingombrante con gli ospiti del centro diurno Armonia che non si sono limitati a ripulire la strada da erbacce e rifiuti e, successivamente la richiesta di intervento dei ragazzi che frequentano il corso artistico creativo, hanno pensato di mascherare una bruttura e donarle una nuova vita con un po' di make-up. Al posto delle brutture lasciate dalle fiamme, i colori della primavera giallo, arancione e rosso a far bella mostra di se. Sono bastati un paio di stencil, bombolette spray e tanta, tanta voglia di cancellare i segni della violenza e dell'incendio.

L'auto bruciata diventa un'opera d'arte: il lavoro dell'associazione al Quartiere Modena di Reggio Calabria

"Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori" cantava Fabrizio De Andrè e, forse, mai constatazione è stata così perfetta per descrivere ciò che hanno fatto i ragazzi. Addio al grigio, al nero, al marrone, tutti quei colori lasciati dal fuoco che ha distrutto la macchina e benvenuta, invece, a tutta la palette di colori della primavera: giallo, arancione, rosso. Un segno di protesta, ma anche di una forte volontà di cambiare ciò che può essere cambiato e non fermarsi alle solite lamentele, un'operazione di senso civico e di rispetto dei luoghi che nasce dal basso, da quell'associazionismo che può e deve cambiare le cose solo con il proprio impegno.