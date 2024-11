Grande successo sulle passerelle meneghine per il fashion designer che con un abito originale in tinta rossa con le pecorelle ha sorpreso i presenti e omaggiato una grande icona di stile: Lady Diana

Dai colori della sua amata Calabria al nero, fino a toccare diverse sfumature di bianco. Il fashion designer Claudio Greco ha regalato un assaggio del suo talento e della passione per la moda, sfilando sulle passerelle milanesi la collezione autunno-inverno 2024/2025. Guest star dell’International fashion tra le bellezze dell’Enterprise Boutique di Milano, domenica pomeriggio ha rappresentato le mille personalità della donna attraverso i tessuti, dagli eleganti mantelli alle calde pellicce ecologiche, tra paillettes, piume e lustrini.

E se in ogni abito ha visto l’anima di una donna, non poteva mancare l’innocenza e la vitalità di una dolce giovane modella di dieci anni, che con un abito originale in tinta rossa con le pecorelle, ha sorpreso i presenti e omaggiato una grande icona di stile, Lady Diana.

«In ogni mio schizzo c’è un’emozione che mi è stata donata, ho deciso in questa capsule di rappresentare la mia terra e rendere omaggio ad una grande donna che donato e dona tuttora, nella sua memoria, forti emozioni», ha dichiarato Claudio Greco.