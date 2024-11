In Calabria da inizio anno distribuiti premi per 21 milioni. Il titolare: «Mi fa piacere che la vincita sia stata realizzata qui»

Cinquantamila euro sono stati vinti a San Marco Argentano grazie ad un tagliando Gratta e Vinci della serie "Nuovo turista per sempre" staccato dal punto vendita di Contrada Rossillo sulla strada provinciale 270. "Mi fa piacere - afferma il titolare della rivendita, Francesco Arnone - che la vincita sia stata realizzata proprio qui. Capire chi ha vinto però è difficile perché nel mio punto vendita, che si trova a 500 metri dallo svincolo per l'autostrada, passano davvero molte persone. La cosa certa è che con 50 mila euro si può pensare di sistemare qualcosina".

Dall'inizio dell'anno, Gratta e Vinci ha distribuito in Calabria vincite per oltre 21 milioni di euro mentre sono più di 4 mila i vincitori che, in regione, si sono aggiudicati i premi da 500 euro in su. In tutta Italia, nello stesso periodo di riferimento, il gioco ha distribuito premi per un importo complessivo di oltre 930 milioni di euro.(ANSA).