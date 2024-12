Il dirigente dell’Automobil Club ha ricordato i gravissimi problemi economici che però non fermeranno le celebrazioni e i prossimi eventi previsti in collaborazione con Consiglio regionale, Provincia e Comune

Sono passati esattamente 100 anni da quando l’Automobil Club ha aperto una sede a Catanzaro. Per questo il sodalizio ha voluto ricordare il centenario con una sobria manifestazione celebrativa, un invito pre-natalizio per celebrare la cifra tonda.

Fuori dal tunnel

Al Musmi del Parco Biodiversità, amici storici ed attuali, piloti, dirigenti, commissari e dipendenti dell'Aci Catanzaro hanno ricordato il proprio percorso assieme all'ente pubblico di promozione e gestione automobilistica del capoluogo di regione.

«È una manifestazione che abbiamo voluto fare e che abbiamo deciso all'ultimo momento perché abbiamo avuto problemi più seri da risolvere prima – ha detto al Network LaC il presidente Domenico Gareri, alludendo alle difficoltà economiche che hanno messo rischio l’esistenza stessa del sodalizio – Comunque ci siamo riusciti, perché volevamo fare almeno nell'anno questa che è proprio una festa di compleanno, un taglio della torta e basta per il momento».

Progetti in cantiere

«Il programma di celebrazione di questo centenario comunque sarà poi articolato su più eventi – ha aggiunto l’avvocato – che faremo nei primi mesi dell'anno prossimo. Mi sento di dover ringraziare i funzionari, gli impiegati attuali e precedenti, i presidenti precedenti e le autorità che mi sono state sempre vicino dal momento della mia nomina, come il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ed in particolare il presidente della Provincia Amedeo Mormile che ringrazio pubblicamente per averci dato questa stupenda location del Museo Musmi. Con tutti loro abbiamo già buttato giù le basi per dei progetti sinergici, per raggiungere quelli che sono poi dei fini istituzionali comuni a tutti gli enti di cui ho parlato».