In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.

Tra le principali notizie di oggi:

- Migranti, oltre 1.000 giunti in poche ore. Ultimi sbarchi a Reggio e Vibo Marina

- Omicidio Montebello: ucciso per pochi euro. L'autore del delitto sarebbe Giuseppe Tripodi

- Le mezze ammissioni del senatore Bilardi. Quel presunto favore ai De Stefano

- "Mala sanitas": indagini chiuse. Tre nuovi indagati nell'inchiesta

- Rischio sismico: Oliverio incontra i rettori. Focus dopo il sisma nel Centro-Italia

