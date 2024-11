L'ad Franchini ha incontrato oggi a Roma i vertici di Enac per chiedere che venga presto bandita una nuova gara: «Bisogna incentivare le compagnie aeree a investire in Calabria»

Il volo Crotone Roma resta una chimera, almeno per il momento. Il bando internazionale degli oneri di servizio pubblico sull’aeroporto Pitagora, che prevedeva un collegamento giornaliero con lo scalo di Fiumicino, è infatti andato deserto. È toccato all’amministratore unico di Sacal Marco Franchini, non senza amarezza, darne notizia. Franchini si definisce stupito del comportamento posto in essere dalle tre compagnie aeree Ita, Volotea e Dat che, dopo aver espresso nelle scorse settimane interesse per la procedura in atto, hanno invece deciso alla fine di non partecipare al bando.

«Ita, Volotea e Dat – puntualizza l’amministratore di Sacal – avevano richiesto ai nostri uffici informazioni approfondite e sostanziose documentazioni». Ha l’aria di esserci rimasto male Franchini, anche perché a quanto pare l’operazione veniva considerata già conclusa e l’amministratore di Sacal era “volato” in Cittadella a dare la bella notizia al presidente della Regione Occhiuto. «Ero stato io – confessa – a informare personalmente il governatore della probabilissima conclusione positiva del bando, avendo avuto ampie rassicurazioni in tal senso». Già, probabilissima ma non certa.

L’ad Franchini però non demorde e ci riprova con più tenacia di prima. «Oggi stesso ho incontrato a Roma i vertici di Enac e ho chiesto una procedura accelerata affinché venga pubblicato un nuovo bando per Crotone che interessi ancora la tratta di collegamento con Roma Fiumicino». E per non avere brutte sorprese anche stavolta, l’amministratore di Sacal ha giocato d’anticipo e studiato le giuste contromosse. «Per rendere il bando più appetibile e invogliare le compagnie a partecipare e investire sullo scalo aeroportuale di Crotone, inseriremo nuovi e importanti incentivi». La seconda gara dovrebbe richiedere un paio di settimane. L’ad Franchini assicura: «Se tutto andrà come previsto, il primo volo Crotone Roma decollerà il prossimo mese di maggio».