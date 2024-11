Per la prima volta nella sua storia ultracinquantennale, una delle storie della fortunata serie di fumetti "Alan Ford" sarà disegnata da una donna. Si tratta di Veronica Guitti, 36 anni, calabrese di Praia a Mare, che ha firmato i disegni dell'avventura intitolata "4 minuti dopo", apparsa sul numero 659 della serie. Il fumetto è stato pubblicato per la prima volta nel 1969 ed ha per protagonista Alan Ford, spia strampalata nata dal genio di Max Bunker, al secolo Luciano Secchi.

Il debutto grazie a un annuncio

Veronica Guitti consegue il diploma di maturità all'Istituto d'arte applicata di Cetraro e nel 2009 conclude un corso biennale di animazione e fumetto presso scuola internazionale Comics Roma. Poi continua a perfezionarsi, a studiare, facendosi largo nel mondo della creatività e colleziona riconoscimenti, tra cui il "Premio giovane “Reinterpretazione della Tombola napoletana Giffoni Valle Piana". Qualche tempo fa, risponde a un annuncio di 1000VolteMeglio Publishing, la casa editrice che attualmente pubblica il fumetto "Alan Ford". Supera una prima selezione, raggiunge Milano, stringe la mano a Max Bunker in persona, poi sfoggia tutto il suo talento per convincerlo a pubblicare i suoi disegni. Per mister Bunker, è un sì.

La soddisfazione dell'amministrazione comunale

Tra coloro che hanno accolto con entusiasmo la notizia, c'è anche il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo. Il primo cittadino ha espresso la sua soddisfazione con un post pubblicato sui canali social. «Sul numero 659 di Alan Ford, in uscita questa settimana - ha scritto -, ha esordito una nuova disegnatrice, Veronica Guitti. Veronica, che ho la fortuna di conoscere da molti anni, è passata in Comune per donarci proprio il numero 659 che la vede protagonista come disegnatrice ufficiale!». Poi conclude: «Siamo orgogliosi di una donna praiese, professionista appassionata e grande artista, che entra nella storia della fumettistica portando il nome di Praia a Mare in giro per il mondo. Grazie Veronica!»