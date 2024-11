È una storia veramente incredibile quella raccontata da Giuseppe Marcianò, titolare della ricevitoria Matchpoint su Corso Garibaldi a Reggio Calabria, sulla sua pagina Facebook. L’uomo, infatti, descrive, sul suo profilo, una vincita piuttosto insolita.

Un uomo entra in ricevitoria e chiede di poter avere l’ultimo biglietto del “Miliardario Mega”. I titolari, però, in quel momento sono impegnati in altre faccende al terminale e per l’uomo c’è da attendere qualche istante. Nel frattempo entra nel locale una signora che chiede lo stesso biglietto. Uno solo per due clienti. I titolari allora guardano l’uomo come a chiedere “e adesso che facciamo?” e lui, con galanteria, dice ad uno di loro: «Vabbè dallo alla signora, non ti preoccupare. A me al posto del Mega dammi un 50, fa lo stesso». Il biglietto finisce così nelle mani della donna che inizia immediatamente a grattare finché non si accorge che il biglietto è quello vincente: 10mila euro! È immaginabile cosa abbia provato l’uomo ma Marcianò sorvola sul finale: «Lasciamo immaginare a voi».