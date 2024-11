Accompagnato dal Prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao, il presidente della Repubblica è giunto all'Università della Calabria, accolto dal rettore Gino Mirocle Crisci e dal sindaco di Rende Marcello Manna

Con l'esecuzione del'Inno di Mameli da parte del coro polifonico dell'Università della Calabria diretto da Maria Carmela Ranieri e da Carmela Feraco, accompagnato al pianoforte dal M° Roberto Boschelli, ha preso il via nell'Aula Magna dell'Università della Calabria la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato è seduto al fianco del Ministro degli Interni Marco Minniti. Presenti anche il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, il Sottosegretario all'Economia Antonio Gentile, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Rosy Bindi. In sala anche l'Arcivescovo di Cosenza-Bisignano monsignor Francesco Nolè e l'arcivescovo emerito monsignor Salvatore Nunnari. Prima dell'intervento dei relatori è stato proiettato un filmato della durata di circa sette minuti in cui sono state sintetizzate le principali attività svolte nell'ateneo calabrese.