Marco e Riccardo vivono insieme da 17 anni. A festeggiare con loro, parenti e amici

Celebrata stamattina dal sindaco di Nocera Terinese, Fernanda Gigliotti, l'unione civile tra Marco Marchese, di 40 anni, di Cosenza, e Riccardo Cristiano, di 39, di Lamezia Terme. Quella tra Marco e Riccardo, che vivono insieme da 17 anni, e' la prima unione civile effettuata in provincia di Catanzaro e la seconda in Calabria, dopo quella dell'ottobre scorso a Reggio Calabria. Giunti in municipio a bordo di un Fiat 500 d'epoca blu elettrico, hanno trovato ad attenderli familiari ed amici. (Ansa)