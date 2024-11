L' imbarcazione è stata avvistata da un peschereccio e trasportata a Catanzaro per i rilievi

CATANZARO - Nessuna traccia dei tre pescatori scomparsi il 27 luglio scorso durante una battuta di pesca. Stamani, però, è stata avvistata a tre miglia dalla costa ionica catanzarese, l'imbarcazione a bordo della quale i tre avevano preso il largo dalla spiaggia di Simeri Mare. Manca solo il riconoscimento ufficiale da parte dei congiunti dei tre dispersi. Il ritrovamento è avvenuto nel tratto di mare tra Sellia Marina e Cropani, pochi chilometri più a nord rispetto al punto in cui i tre erano usciti. E' stato un peschereccio ad avvistare la piccola barca in vetroresina lunga meno di quattro metri adagiata sul fondo. Francesco Rania, 69 anni, operaio in pensione di Simeri Crichi; Angelo Tavano, 72 anni, imprenditore di Catanzaro; Giuseppe Parrò, 52 anni, cuoco di Simeri Crichi risultano scomparsi dall'alba di domenica 27 luglio. (lc)